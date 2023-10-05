Превышение эпидемического порога по ОРВИ на 24% зарегистрировали в Якутии
Больше 8 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю в Якутии. Эпидемический порог превышен на 24%.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, подъем заболеваемости связан с похолоданием и возвращением граждан из отпусков. Кроме того, школьники проводят большое количество времени в организованных коллективах, что способствует активному обмену инфекциями. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
Специалисты регистрируют циркуляцию вирусов негриппозной этиологии. Это парагрипп, аденовирусы, бокавирусы и сезонные коронавирусы. По данным лабораторных исследований, в структуре заболеваемости доминируют риновирусы.
В России за прошлую неделю зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ на 25%. На долю гриппа приходится 1,1% случаев болезни.