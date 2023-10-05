Сельские больницы Амурской области получили 13 машин скорой помощи

Амурская область получила 13 новых машин скорой помощи. Транспорт направлен в сельские больницы региона.

По данным Амурской службы новостей, автомобили оснащены оборудованием, которое необходимо для интенсивной терапии. В частности, в комплект входят дефибрилляторы, термоконтейнер для лекарственных средств, переносной баллон с кислородом для респираторной поддержки, шины для помощи пациентам с переломами. Общая стоимость машин составила 56,9 млн рублей.

В Сковородинскую центральную больницу направили три машины скорой помощи. Два автомобиля получила Тамбовская районная больница, по одному — Селемджинская, Бурейская, Октябрьская, Ромненская, Магдагачинская, Мазановская, Зейская больницы и АОКБ, уточняет ИА PriamurMedia.

В сентябре два реанимобиля закупили власти Рязанской области. Автомобили предназначены для Центра медицины катастроф Рязанской областной клинической больницы.