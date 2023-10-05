Водитель экскаватора оставил без электричества дом в Якутске

В Якутске водитель экскаватора повредил кабельную линию на улице Северной. В результате аварийной ситуации жилой дом остался без электричества.

Инцидент произошел днем 5 октября. По данным ИА SakhaNews, водитель спецтехники проводил несогласованные земляные работы и повредил кабель. Специалисты Центрального РЭС осмотрели место происшествия, информация была передана в ответственные службы.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы, уточняет ИА YakutiaMedia. Энергетики просят руководителей предприятий не игнорировать информацию об охранных зонах линий электропередачи и обращать внимание на осторожное обращение рабочих с техникой вблизи энергообъектов.

Ранее сообщалось, что в Московской области на подготовку электросетевого комплекса к зиме направили 18 млрд рублей. Особое внимание уделили населенным пунктам, где прошлой зимой регистрировались случаи отключения электричества.