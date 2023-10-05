В МИЦ «Известия» МЧС России подводит итоги летней оздоровительной кампании. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» МЧС России подводит итоги летней оздоровительной кампании. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 5 октября, проходит пресс-конференция МЧС России, посвященная итогам летней оздоровительной кампании.
Об итогах кампании по обеспечению безопасности в детских лагерях, санаториях и на водных объектах в летний период рассказывают:
- Георгий Мхитаров, заместитель начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России;
- Сергей Воронов, заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.