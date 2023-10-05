Челябинский арктический автобус прошел обкатку на полигоне

Челябинский арктический автобус успешно прошел испытания на полигоне аэродрома Калачево в Копейске, сообщает в четверг, 5 октября, пресс-служба правительства региона.

Машину обкатали по пересеченной местности с крутыми подъемами и болотистыми участками, пишет ИА «Ура.ру». Автобус преодолел полосу препятствий, в том числе траншею глубиной около 3 м, на 1 м заполненную водой.

Автобус производит миасский автозавод «Урал». Его масса составляет 17 т, вместимость — 22 пассажира, а максимальная скорость — 50 км/ч. Он оборудован утепленными и облегченными комплектующими, благодаря чему может работать в условиях экстремальных температур — до –50 градусов.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что в 2024 году в России появятся первые отечественные электромотоциклы Aurus Merlon. Они поступят на службу в Гараж особого назначения и будут сопровождать кортежи высокопоставленных лиц.