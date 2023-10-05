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На Украине заявили о поставке концерном Rheinmetall новой партии разведсистем

УНН: Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал поставки разведсистем для ВСУ
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Фото: DefSecIntel
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал поставку партии разведывательных систем SurveilSpire для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 октября сообщает агентство УНН.

«Заказ для Украины оплатило правительство Германии. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро», — такое сообщение Rheinmetall приводит УНН.

Сама система представляет собой мобильный автоматизированный наблюдательный пункт, способный передавать данные с помощью беспроводных модулей 4G и Starlink. В комплекте идут дроны, позволяющие самостоятельно определять цели на расстоянии до 30 км. Количество поставляемых комплексов неизвестно.

В рамках проекта разведывательных систем концерн Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel.

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2 октября министерство обороны ФРГ сообщило о передаче Украине бронированных автомобилей, гусеничных вездеходов, машин для разминирования, мостоукладчиков и 33 тыс. боеприпасов калибра 40 мм. Также Украине были поставлены 99 терминалов спутниковой связи, запчасти для БПЛА Vector, 20 тыс. тактических очков, 239 смартфонов для зашифрованной связи и 1202 медицинских инфузионных насоса.

В тот же день стало известно, что военный экспорт из Германии на Украину вырос в сравнении с 2022 годом более чем в четыре раза, составив €3,3 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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