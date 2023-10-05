ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных о передвижении военной техники

ФСБ задержала во Владимирской области гражданина РФ, который передавал спецслужбам Украины сведения о передвижении военной техники. Об этом 5 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области», — сказано в сообщении.

Мужчина по своей воле связался с представителями Украины, чтобы за деньги предоставлять Киеву данные о военных железнодорожных эшелонах.

ФСБ уточняет, что переписка подозреваемого, а также получение им денежного вознаграждения в размере 10 тыс. рублей от иностранных кураторов задокументированы и подтверждаются распиской и фотоотчетом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Днем ранее ФСБ сообщила о задержании злоумышленника, который прибыл в Алтайский край для совершения теракта в мэрии Рубцовска по указанию проукраинской организации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). Мужчина заключен под стражу.