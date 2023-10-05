Музыканты из группы «ГУДТАЙМС» стали гостями шоу «Соль» на РЕН ТВ

Музыканты из группы «ГУДТАЙМС» привнесли в шоу «Соль» провокацию, иронию и даже немного скандала. Этот выпуск программы станет самым необычным за весь сезон. Увидеть его можно будет 6 октября в полночь на РЕН ТВ.

Один из ведущих шоу Александр Скляр отказался находиться в одной студии с музыкальной группой. Свои претензии он передал через рэпера Рича.

«Озвучу еще его эпитеты по отношению к вашему творчеству: вопиющая пошлятина, дурновкусие и отстой», — сказал рэпер.

По мнению артистов, не прийти на передачу — неуважительно со стороны Скляра как ведущего.

«Он мог сюда прийти и с нами подискутировать. Задать нам вопросы», — отметили музыканты.

Сами музыканты «ГУДТАЙМС» называют себя властелинами танцпола. Они знают, как заставить двигаться даже самых скромных. Именно в студии «Соли» группа открылась по-новому.

Ранее, 29 сентября, группа «Аффинаж» посетила «Соль» на РЕН ТВ, в рамках которого она не только выступила на сцене, но и рассказала о своих поклонниках и конфликтах с коллегами.