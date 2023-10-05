Тело девушки обнаружено в Яблоневом саду в Санкт-Петербурге

Тело девушки обнаружено в Яблоневом саду в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщил в четверг, 5 октября, источник «Известий».

Накануне тело нашел прохожий, после чего сразу обратился в правоохранительные органы.

17-летняя девушка являлась студенткой второго курса одного из местных колледжей, уточнил собеседник.

Накануне сообщалось, что в Москве в квартире на бульваре Рокоссовского было найдено мумифицированное тело женщины, которое пролежало там не менее девяти месяцев. Скончавшаяся лежала на полу без видимых признаков насильственной смерти.