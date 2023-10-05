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Myśl Polska: Запад не оставит на территории Украины и куска выжженной земли

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При потере западными странами контроля над Украиной они могут превратить страну в выжженную землю, написал 4 октября обозреватель портала Myśl Polska Конрад Ренкас.

«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли», — поделился он мнением.

По словам Ренкаса, Запад скрывает свои корыстные намерения от Киева, пугая его голодом и конфликтом с Россией. Однако планы западных стран обрекают Украину на полное опустынивание.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны немецкие оккупанты вывозили из Украины эшелоны чернозема, также сейчас страны Запада грабят эту землю, пытаясь максимизировать свою прибыль.

Американский обозреватель Стивен Коллинсон 2 октября отметил, что Украина столкнулась с неожиданной серией мощных ударов со стороны западных союзников. По его словам, первый серьезный удар Киев получил от Вашингтона, когда республиканцы в конгрессе США добились того, чтобы в законопроекте о госрасходах не было пункта о выделении $6 млрд Украине.

Очередной удар последовал из Братиславы, где партия бывшего пророссийского премьер-министра Роберта Фицо победила на парламентских выборах.

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В сентябре экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Украина становится менее интересной для США в связи с потерей Киевом территорий, необходимых Вашингтону для доступа к промышленной базе и природным ресурсам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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