Старовойт: ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами, ранена одна женщина

Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города», — проинформировал он.

Губернатор добавил, что после обстрела были найдены неразорвавшиеся боеприпасы, на месте работают саперы. Он добавил, что продолжается придомовой обход.

Старовойт заверил, что всем, чьи жилища получили повреждения, будет оказана помощь в ремонте имущества, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день глава Курской области сообщил, что украинские беспилотники атаковали инфраструктурные объекты региона. В частности, атаке подверглись объекты в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, уточнил губернатор.

Днем ранее в Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено 10 домовладений в Погарском районе, в Климовском районе произошел обрыв линии электропередачи.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.