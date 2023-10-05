На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Кировоградской области
В Кировоградской области Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Вспыхнул пожар, который на данный момент удалось локализовать», — сказано в сообщении.
Комментария от Минобороны РФ по данной ситуации не поступало.
Ранее, 4 октября, в Никопольском районе Днепропетровской области была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.