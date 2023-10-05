Два человека погибли при пожаре в частном доме в Санкт-Петербурге

В результате пожара в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга погибли женщина и ее трехлетний сын, сообщил в четверг, 5 октября, источник «Известий».

Инцидент произошел ночью 5 октября в СНТ «Дружный-1». Отец мальчика остался жив, уточнил собеседник.

МЧС Санкт-Петербурга уточнило в своем Telegram-канале, что сообщение о возгорании поступило в 2:11 мск. Пожар охватил частный дом размером 10 х 10 м и баню размером 4 х 4 м, он был потушен в 05:16.

«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава», — сообщило ведомство.

Ранее в этот день стало известно, что два человека погибли в результате пожара в жилом деревянном доме Кировской области. Для тушения пожара были привлечены 33 человека и 11 единиц техники.