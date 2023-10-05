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Марочко сообщил о расстреле «азовцами» украинских военных под Кременной

Марочко: «азовцы» расстреляли украинских военных под Кременной
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Боевики нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) расстреляли троих украинских военнослужащих около населенного пункта Дроновка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил в четверг, 5 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Во время аэроразведки в районе Дроновки был обнаружен пикап с символикой «Азова», в багажнике которого находилось трое военнослужащих в украинской форме. Позднее замеченный автомобиль остановился возле реки Северский Донец, сообщил Марочко.

«После два боевика вытолкали военнослужащих [Вооруженных сил Украины] из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку», — рассказал эксперт «РИА Новости».

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Террору со стороны радикалов из нацбатальона «Азов» подвергаются не только военнослужащие, но и гражданские.

Так, 3 октября суд ДНР приговорил трех боевиков украинского «Азова» к 22 годам колонии за обстрелы жилых домов в Мариуполе.

Боевики нацбатальона весной и летом 2022 года расстреливали мирных жителей Мариуполя за «пророссийские взгляды», закидывали гранатами жилые дома с находящимися там мирными людьми, убивали жителей Донбасса целыми семьями.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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