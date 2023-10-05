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Пленный боевик ВСУ рассказал об отправке на Днепр военных без подготовки

Пленный боевик ВСУ: Киев отправляет на Днепр военнослужащих без подготовки ё
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет штурмовать острова в дельте Днепра неподготовленных и немотивированных военнослужащих в условиях недокомплекта и без артиллерийской поддержки. Об этом в четверг, 5 октября, рассказал российским силовикам солдат 126-й бригады теробороны ВСУ Илья Прытков.

Боевик был взят в плен военнослужащими РФ в ходе боя на одном из херсонских островов, расположенных в дельте Днепра. Мужчина попал под принудительную мобилизацию в 2022 году. Его задержали, когда он направлялся на работу, и направили в Одессу, где он в основном стоял в карауле.

«Потом через месяц нас вывезли в Раздельнянский район (Одесская область. — Ред.), там тоже ходили в караулы, начали ездить на полигоны, где раз в месяц давали пострелять по 15 патронов. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. Там был балаган, как стадо нас формировали еще на этом этапе», — приводит слова Прыткова «РИА Новости».

Далее, с 29 декабря 2022-го, Прытков служил в селе на правобережье Днепра под Херсоном, в Змиевке. По его словам, с того дня и по настоящее время в подразделении не было ротации и доукомплектования новыми людьми. Кроме того, в его взводе вместо положенных по штату 25 солдат по факту было 14 человек, а в других — порядка 10 военных.

«Артиллерийской поддержки не было, а если и была, то самая минимальная и, по сути, не имела никакого значения. <…> У нас выбора не было, был прямой приказ, мы вынуждены были идти на острова, хотя мы понимали, что мы — мясо, по сути», — добавил он.

Пленный признался, что больше не хочет воевать. Он порекомендовал другим военным ВСУ переводиться в тыл ввиду слабой подготовки войск.

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Ранее, 2 октября, Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых пленный военный 117-й механизированной бригады ВСУ рассказал о подготовке боевиков немецкими и норвежскими инструкторами. По его словам, украинские позиции были слабо оборудованы, войска находились в открытом поле как «на бумаге».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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