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Шойгу проверил организацию боевой подготовки на полигонах ЮВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил боевую подготовку среди контрактников и добровольцев подразделения БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Соответствующее сообщение 5 октября Минобороны разместило на своем сайте.

«В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою», — рассказал начальник Управления боевой подготовки ЮВО.

Он также доложил Шойгу, что в ходе обучения военнослужащие учатся использовать различные виды стрелкового вооружения, ручные противотанковые гранатометы, автоматический станковый гранатомет АГС-17 и реактивный пехотный огнемет «Шмель». Отрабатываются и специальные навыки по управлению и применению дронов для ведения разведки.

Как уточняют в министерстве, занятия на полигонах проходят под руководством офицеров, получивших боевой опыт во время участия в специальной военной операции.

В конце встречи министр обороны поблагодарил военнослужащих-женщин Медицинской службы ВС РФ за медицинскую подготовку контрактников и добровольцев и наградил их наручными часами.

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Ранее, 27 сентября, Шойгу совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха и процессы сборки высокоточных средств поражения Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Ему доложили, что за последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличен в два раза, а по отдельным категориям выпускаемой продукции в 3,5 и 5 раз.

В тот день Шойгу на заседании Министерства обороны заявил, что Российская армия продолжает наращивать свою боевую мощь. Он добавил, что последовательная реализация плана деятельности позволит достичь намеченных целей уже до 2025 года.

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