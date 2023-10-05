Politico: на Украине началась паника после отставки Маккарти

Официальные лица Украины в частных беседах выражают беспокойство из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Это, по мнению украинских чиновников, поставило будущую американскую помощь Киеву под вопрос. Об этом 5 октября сообщает журналистка Вероника Мелкозерова в материале для издания Politico.

«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — заявила в беседе с изданием депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Журналистка отметила, что после ухода американского сенатора будущая военная и экономическая помощь США Украине оказалась под вопросом. По словам Мелкозеровой, Киев пытается показать минимальное влияние американского политического кризиса на Украину, но в частных беседах украинских чиновников всё равно прослеживается страх и обеспокоенность.

«В этом нет ничего хорошего, мы попросту стали заложниками их (американцев. — Ред.) внутренней политики», — заявил в беседе с изданием депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

3 октября члены конгресса впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти, тем самым освободив должность главы палаты представителей США. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что денежных средств США на помощь Украине хватит примерно на пару месяцев, если конгресс не выделит новые.

4 октября кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев. Поэтому, по его словам, если он будет избран спикером палаты, он будет выступать резко против выделения нового пакета помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.