Женщина пострадала при обстреле Рыльска ВСУ кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Рыльск Курской области кассетными боеприпасами, сообщил в четверг, 5 октября, губернатор области Роман Старовойт.

«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил он в своем Telegram-канале.

В результате атаки ВСУ повреждения получили дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. После обстрела были найдены неразорвавшиеся боеприпасы, на месте работают саперы.

«Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — заверил губернатор.

Ранее в этот день Старовойт сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали инфраструктурные объекты Курской области. В частности, атаке подвернулись объекты в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, уточнил глава региона.

Накануне в Брянской области в результате атаки ВСУ было повреждено 10 домовладений в Погарском районе, в Климовском районе произошел обрыв линии электропередачи.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.