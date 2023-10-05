На МКАД произошло смертельное ДТП с Mercedes-Benz и «КамАЗом»
Один человек погиб в Москве в результате столкновения легкового Mercedes-Benz с грузовиком «КамАЗ» в ночь на 5 октября, сообщает корреспондент «Известий» Дарья Малахова.
«Сейчас экстренные службы продолжают разбирать последствия аварии. Mercedes оказался под грузовиком. Водитель погиб», ― рассказала Малахова.
Причины смертельной аварии устанавливаются. Правоохранители пока что не выпустили официальный комментарий касательно инцидента.
Ранее, 2 октября, в подмосковной Балашихе четыре человека погибли в ДТП с грузовиком. Автомобиль Chery выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «КамАЗом». Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.