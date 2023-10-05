Politico заявила о панике украинских чиновников из-за отставки Маккарти

Официальные лица Украины оказались очень встревожены отставкой спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Украинские чиновники переживают, что с уходом Маккарти вся будущая помощь Украине, оказываемая США, может оказаться под угрозой прекращения, о чем 4 октября сообщает газета Politico.

По словам депутата Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, произошедшая отставка Маккарти ― не что иное, как «катастрофа», от которой Украина «сходит с ума».

«В этом нет ничего хорошего, мы попросту стали заложниками их (американцев. — Ред.) внутренней политики», ― заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

При этом, как отмечают авторы материалы, в публичных заявлениях украинские чиновники стараются принизить значение американского политического кризиса, но в частных беседах среди них господствует страх.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США на выделение помощи Украине денежных средств хватит примерно на пару месяцев, если конгресс не выделит новые.

4 октября кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев. Поэтому, по его словам, если он будет избран спикером палаты, он будет выступать резко против выделения нового пакета помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.