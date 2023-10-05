Два человека погибли в Кировской области при пожаре в жилом деревянном доме
В Кировской области при пожаре в жилом деревянном доме два человека погибли. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает региональное управление МЧС России.
«В Кировской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в жилом доме. Пять жильцов, из них трое детей, эвакуированы. К сожалению, два человека погибли», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Для тушения пожара привлекли 33 человека и 11 единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.
Ранее, 4 октября, на севере Москвы загорелся автомобиль. Пожар произошел на проезжей части Большой Академической улицы. Рядом с местом происшествия было затруднено движение, водителям предложили выбирать пути объезда.