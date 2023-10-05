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Макгрегор назвал просьбы Зеленского о выделении средств Украине позором

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Фото: Соцсети
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Постоянные призывы президента Украины Владимира Зеленского выделить Киеву финансовую помощь отвратительны. Об этом в среду, 4 октября, написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X.

«Каждые несколько минут он открывает рот и требует от Соединенных Штатов еще одного миллиарда долларов, а у нас нет возможности отследить, куда идут эти деньги. Это позор», — заявил он.

Кроме того, Макгрегор отметил, что Зеленский отправил на смерть уже десятки тысяч своих соотечественников.

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Ранее, 2 октября, Politico писало, что страны Запада могут отказаться помогать Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Авторы статьи считают, что власти США хотят надавить на Украину в вопросе борьбы с коррупцией в том числе и потому, что на карту поставлены доллары США.

В издании American Thinker выразили мнение, что президент Украины променял интересы страны на личное обогащение. Автор статьи напомнил, что после избрания главой государства Зеленский обещал мир, прекращение коррупции и экономическое процветание. Однако спустя четыре года Украина оказалась в состоянии конфликта, а коррупция достигла небывалого уровня.

20 августа генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос также обвинил Зеленского в отмывании денег. По его словам, Украина страдает от коррупции в оборонной сфере, поэтому у ВСУ не хватает необходимых ресурсов для боевых действий.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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