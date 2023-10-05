ФСБ и Росгвардия проведут испытания прячущей от высокоточных ракет гранаты РДГ-У

Новейшая унифицированная дымовая граната РДГ-У будет испытана в рамках тестовой эксплуатации в составе ФСБ и Росгвардии. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях», ― сообщили агентству.

Граната РДГ-У предназначена для создания маскировки личного состава и техники ВС РФ от управляемых ракет и высокоточного оружия противника. РДГ-У может работать в диапазоне температур от –50 до +55 градусов.

Кроме того, она имеет комбинированный принцип действия: дымообразующий состав изделия мгновенно создает в воздухе дымовую завесу в момент срабатывания, при этом курящийся элемент позволяет ей держаться длительное время.

Об окончании испытаний гранаты, разработанной в ЦНИИточмаш (включен в концерн «Калашников»), сообщалось еще в феврале этого года. Тогда военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», как она работает. Он отметил, что состав аэрозольного облака, которое получается в результате подрыва, такой, что инфракрасное и лазерное излучение в нем будет бесполезно, а значит, гранаты будут отлично работать против высокоточного оружия в зоне спецоперации на Украине.

7 сентября стало известно, что Вооруженные силы РФ приняли на снабжение гранату РДГ-У.