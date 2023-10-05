На 76-м году жизни умерла народная артистка России Наталия Королева

Народная артистка России Наталия Королева умерла на 76-м году жизни. Об этом в среду, 4 октября, сообщили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

Наталия Королева родилась 5 апреля 1948 года в Свердловске, там же окончила театральное училище. Она играла в драматических театрах Новочеркасска, Архангельска и Черкесска. В Иркутском драмтеатре она прослужила ровно 40 лет, сыграв почти все знаковые роли мирового репертуара.

Была удостоена награды «Золотая маска» «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Являлась почетной гражданкой Иркутской области, лауреаткой губернаторских премий и призером множества театральных фестивалей.

Актриса ушла из жизни 3 октября накануне гастролей, о причинах смерти не сообщается.