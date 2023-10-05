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В США назвали причину политического раскола в стране

Экс-разведчик Риттер: в политическом кризисе в США виноват вовсе не Путин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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В политическом расколе в США нет вины президента РФ Владимира Путина, американский кризис стал лишь доказательством успеха российского подхода к внешней политике. Об этом в среду, 4 октября, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Так он прокомментировал заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что партийно-политический раскол в США связан с растущим числом сторонников пророссийской позиции и что Россия «в восторге от разногласий» по поводу того, продолжит ли Вашингтон финансировать Украину.

«Мы стали жертвой не Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем. Я думаю, что большинство рационально мыслящих людей считают такой подход верным», — заявил Риттер.

Он отметил, что Путин решает все вопросы «коллегиально». Такая модель, по мнению экс-разведчика, выгодно отличает внешнюю политику Москвы от вашингтонской, где принято продавливать позицию без учета интересов граждан страны.

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Ранее в этот день политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал значительное сокращение финансирования Украины со стороны Вашингтона. Он также не исключил, что конгресс может вовсе отказаться выделять новые средства на поддержку Украины, поскольку уже наблюдаются серьезные проблемы с поиском консенсуса по этому вопросу.

Тогда же сенатор Алексей Пушков заявил, что раскол в конгрессе по вопросу поддержки Киева перешел из «риторической плоскости в практическую». Таким образом сенатор высказался об отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти — первого в истории США случая смещения спикера нижней палаты.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США на выделение помощи Украине денежных средств хватит примерно на пару месяцев, если конгресс не выделит новые.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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