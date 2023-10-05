Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия будет искать возможность запустить Запорожскую АЭС в 2024 году
Мир
Встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля состоится в Гранаде
Общество
Верховный суд запретил считать отказ дать доступ к смартфону доказательством вины
Общество
Отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге 6 октября
Общество
В ближайшие дни в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков
Общество
МВД устранило сбой и возобновило работу всех ресурсов ГИБДД
Мир
Путин поздравил премьера Бангладеш со значимым этапом в строительстве АЭС
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 29 августа
Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Россию
Политика
Песков назвал выступление Путина на Валдае событием мирового масштаба
Экономика
ФАС потребовала от крупных компаний и независимых АЗС снизить цены на топливо
Общество
Назван победитель конкурса «Учитель года — 2023»
Экономика
«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний по чистой прибыли
Мир
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Карабаха

В Мали повстанцы-туареги захватили лагерь правительственных войск

0
Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На востоке Мали в населенном пункте Туассе повстанцы-туареги захватили лагерь правительственных войск. Об этом в среду, 4 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки «Координация движений Азавада» Мохаммеда Эль-Маулуда Рамадана.

«[Представитель группировки «Координация движений Азавада» (CMA)] Мохаммед Эль-Маулуд Рамадан <...> сообщил, что его бойцы взяли под контроль лагерь армии Мали», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что за последние несколько недель туареги захватили уже пять лагерей правительственных сил. Рамадан также сообщил, что в среду СМА атаковала армию возле села Таркинт.

Печали Мали: из-за чего военные сместили президента страны
И чем политический кризис в этом государстве чреват для его соседей

В середине августа боевики убили по меньшей мере 21 мирного жителя в пострадавшем от повстанцев регионе Мопти в центральной части Мали. По словам анонимных собеседников, во второй половине дня в пятницу, 18 августа, неизвестные напали на деревню Яроу недалеко от города Бандиагара.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023