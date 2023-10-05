В Мали повстанцы-туареги захватили лагерь правительственных войск

На востоке Мали в населенном пункте Туассе повстанцы-туареги захватили лагерь правительственных войск. Об этом в среду, 4 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя группировки «Координация движений Азавада» Мохаммеда Эль-Маулуда Рамадана.

«[Представитель группировки «Координация движений Азавада» (CMA)] Мохаммед Эль-Маулуд Рамадан <...> сообщил, что его бойцы взяли под контроль лагерь армии Мали», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что за последние несколько недель туареги захватили уже пять лагерей правительственных сил. Рамадан также сообщил, что в среду СМА атаковала армию возле села Таркинт.

В середине августа боевики убили по меньшей мере 21 мирного жителя в пострадавшем от повстанцев регионе Мопти в центральной части Мали. По словам анонимных собеседников, во второй половине дня в пятницу, 18 августа, неизвестные напали на деревню Яроу недалеко от города Бандиагара.