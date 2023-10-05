Следовавший из Москвы в Санкт-Петербург «Сапсан» насмерть сбил мужчину

Скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, в среду, 4 октября, насмерть сбил переходившего железнодорожные пути в неположенном месте мужчину.

Поезд прибыл в 22:03 мск на Московский вокзал. У него были разбиты нос и фонарь.

«Был сильный глухой удар, и я сразу понял: что-то случилось. <…> Побежал, но там уже в истерике бегал и сильно кричал отец погибшего. <…> Я побежал на вокзал и сказал, чтобы вызывали службы», — рассказал очевидец трагедии в социальных сетях, сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

20-летний мужчина скончался на месте. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте в Красном Бору.

Ранее, 30 мая, в Ленинградской области на станции Любань девочка едва не попала под «Сапсан». Она переходила пути на запрещающий сигнал светофора и не обратила внимания на звуковое оповещение.