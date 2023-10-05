Эксперты оценили влияние сохранения условий сделки ОПЕК+ на цену нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал 4 октября сохранить квоты на добычу нефти.

«Решение стран ОПЕК+ о сохранении текущих объемов добычи позитивно повлияет на нефтяные котировки и позволит удержать их на высоком уровне — более 90$ за баррель в ближайшие месяцы, что выгодно странам-участникам организации», — сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, сообщил в тот же день вице-премьер Александр Новак.

«Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», — пояснил Новак.

В следующем месяце, по его словам, будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти.

«Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года», — отметил вице-премьер.

Весной Россия снизила добычу на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля. По данным ОПЕК, в феврале РФ добывала 10 млн баррелей нефти в сутки.

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Нефть изменений: как повлияет на котировки решение ОПЕК+ о сохранении добычи