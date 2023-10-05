На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской и Полтавской областях

На Украине в городе Кропивницкий Кировоградской области и в Миргороде Полтавской области прогремели взрывы. Об этом ночью 5 октября сообщил украинский Telegram-канал «Общественное» со ссылкой на местных жителей.

«В Миргороде слышны звуки взрыва. <…> На территории Полтавщины продолжается воздушная тревога», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, в Кировоградской области также работала воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее, 4 октября, сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Сирены воздушной тревоги звучали также в Полтавской и Харьковской областях.

В тот же день в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Тогда же сообщалось, что в Никопольском районе Днепропетровской области повреждена линия электропередачи.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.