Диски с симулятором Forza Motorsport появятся в конце октября

Физические носители с автоспортивным симулятором Forza Motorsport от компании Microsoft появятся в нашей стране в конце этого месяца. Мировой релиз для ПК и Xbox состоится 5 октября. Первыми поиграть в новинку смогут обладатели Ultimate-издания, которое включает ранний доступ и различные бонусы, а спустя пять дней, 10 октября, — те, кто приобрел стандартную версию.

«Мы планируем продажи физических носителей для консолей Xbox с игрой Forza Motorsport в конце октября», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Wildberries.

Представители Ozon отметили, что гоночный симулятор появится в начале ноября. Игру представят частные продавцы, добавили в пресс-службе маркетплейса.

«Физические носители привозят в РФ спустя три–четыре недели после мирового релиза игры. При этом надо понимать, что стоимость новинок формируется с учетом затрат на логистику», — рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Именно поэтому игры в России продаются дороже, чем в тех же Эмиратах, откуда импортируются физические носители. Например, в ОАЭ футбольный симулятор EA FC 24 стоит 279 дирхамов (около 7,5 тыс. рублей), в РФ — 9 тыс. рублей.

Нечто подобное можно ожидать и в случае с Forza Motorsport, когда диски всё же доберутся до нашей страны, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 5 октября, в 10:00

Американская гонка: диски с Forza Motorsport появятся в конце октября