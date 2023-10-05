Популярные агрегаторы нашли лазейку в новом законе о такси

Агрегаторы такси нашли способ адаптироваться к требованиям нового закона, который регулирует отрасль. Документ вступил в силу 1 сентября и требует, чтобы у всех водителей были разрешения на работу в такси, но обзавестись такими документами успели далеко не все, что привело к сокращению числа водителей на линиях и росту цен на перевозки, рассказали эксперты.

Таксопарки нашли выход из ситуации. Чтобы сдержать цены и не терять клиентов, они вместо услуги такси стали использовать аренду автомобиля с экипажем. То есть вместо договора публичной оферты стали переходить на договор фрахтования. Об этом рассказали «Известиям» таксисты, а эксперты подтвердили информацию. Данная услуга в ряде случаев стоит в два раза дешевле, поскольку привлекать к ней можно и тех водителей, у которых нет разрешения на работу в такси.

«В регионах агрегаторы продолжают передавать заказы машинам без разрешений на работу в такси. «Яндекс.Такси» и «Максим» начали передавать заказы по договору фрахтования или договору аренды экипажа с водителем. Такие перевозки регулируются не законом «О такси», а нормами Гражданского кодекса РФ», — рассказал «Известиям» основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси», перевозчик-частник Антон Максимов.

По его словам, «Ситимобил» и «Таксовичкоф» (управляющая компания People&People) тоже передают заказы водителям без разрешений — в основном в регионах.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что компания не меняла тип договоров с водителями и партнерами, отрицая переход на новый формат работы. «Максим» работу по новым типам договоров подтвердил.

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Без шашечек, но ехать: агрегаторы такси нашли лазейку в новом законе