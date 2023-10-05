Государственную землю отдадут под развитие туриндустрии по упрощенной процедуре

Федеральные земли будут передавать для строительства на них туристической инфраструктуры — отелей, санаториев, курортов — в упрощенном порядке. Такой законопроект, разработанный Минстроем, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В Минстрое указали, что полномочиями агента будут наделены организации по развитию туризма. Они смогут совершать сделки, в частности сдавать земли в аренду, предоставлять право на ее использование на период строительства, заключать инвестиционные контракты, следует из документа.

При этом решение о том, какие участки вовлекать в оборот, будет принимать правительственная комиссия по развитию жилищного строительства на основании предложений института развития — его функции выполняет акционерное общество «ДОМ.РФ». А сам агент будет заниматься подготовкой перечня перспективных для развития земель и проводить по ним аукционы на право аренды.

Новый механизм, как отмечают авторы документа, обеспечит рост количества туристических поездок. Также будут созданы благоприятные условия для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности, повысится обеспеченность россиян туристической инфраструктурой.

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Вынь да построй: госземли отдадут под инфраструктуру для туризма