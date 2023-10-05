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В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной

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Фото: РИА Новости/БелТА
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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предположил, что мирные переговоры между РФ и Украиной могут начаться уже весной 2024 года. Об этом в среду, 4 октября, сообщает агентство ANSA.

«Следующей весной может настать момент, когда стороны исчерпают [запасы] оружия, и, чтобы попытаться что-то изменить, может быть предпринята попытка диалога», — сказал министр.

Также он предположил, что зимой может последовать «российский ответ на украинское контрнаступление».

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В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Также осенью 2022 года украинский лидер озвучил свой план по достижению мира. Он состоит из 10 пунктов, среди которых обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

В свою очередь, свои планы урегулирования конфликта предлагали в Индонезии, КНР, Ватикане, странах Африки и Южной Америки. Однако Украина отказалась от предложений, так как Киев считает, что должен вернуть себе утраченные в ходе спецоперации территории, а прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не помогут в этом.

13 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, и решение этих проблем находится в руках Запада. Глава государства напомнил, что в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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