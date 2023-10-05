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ЦБ и ФАС выявили нарушения банками постановления о смене заемщиками страховщика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое обязывает банки принимать полисы любого страховщика, который имеет кредитный рейтинг не ниже «А-» и соответствует требованиям кредитной организации. Также банки должны сообщать заемщикам об их праве страховать риски в любой организации.

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За прошедший с начала действия постановления месяц и Центробанк (ЦБ), и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявили нарушения у банков и невыполнение ими требований, зафиксированных в документе.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ, регулятор выявил несколько нарушений, которые касаются ограничения заемщику временного периода для смены страховой компании в то время, как закон позволяет это делать на протяжении всего срока жизни кредита. Сведения об этих случаях направлены в ФАС, которая уполномочена предпринимать меры за выявленные нарушения, сообщили в Центробанке.

В свою очередь, антимонопольное ведомство, проведя мониторинг сайтов топ-30 банков, которые наиболее активны в кредитовании физлиц, выявило, что только 20% этих организаций опубликовали информацию о праве заемщиков на смену страховщика, сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

Но и они сделали это, по выражению представителя антимонопольного ведомства, «с хитринкой». Анализ сайтов на доступность и легкость восприятия публикаций показал, что, например, некоторые банки разместили информацию в разделе «Партнерам», куда вряд ли заглянет заемщик, нашлись и те, кто просто опубликовал постановление правительства без всяких разъяснений, которые необходимы неподготовленным клиентам.

«В качестве лучшей практики мы видим размещение этой информации в разделах, которые посвящены самому кредитному продукту. Именно там человек смотрит ставку и прочие условия, а страхование является частью этого продукта», — пояснила Ольга Сергеева.

По ее словам, информация должна быть донесена понятным для заемщика текстом или необходимо дать отсылку к документу, где об этом можно прочитать.

«Мы будем мониторить и настаивать именно на таком информировании заемщика», — подчеркнула представитель ФАС.

В среду, 4 октября, Центробанк и ФАС опубликовали совместное письмо, в котором предупредили банки о необходимости соблюдения вступившего 1 сентября в силу постановления правительства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прийти со своим: лишь 20% банков сообщают заемщикам о праве выбрать страховую

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