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На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
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На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/E. Teister
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Украинские власти планируют изменить подход к понятию инвалидности. Вместо нее ограниченные возможности будут ранжироваться с помощью так называемой «оценки потери функциональности». Внедрение новой инициативы запланировано на 2025 год. Об этом 4 октября сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», ― цитирует Ляшко украинское издание «Страна.ua».

Он добавил, что по новой системе человек, который получил травму, сначала отправится на реабилитацию, после чего «в соответствующие сферы, которые будут думать, как вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни».

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Ранее, 10 сентября, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал убрать статус «ограниченно годен» по отношению к воинской службе.

Украинский омбудсмен сообщил, что дал рекомендации Совету национальной безопасности и обороны урегулировать вопрос по формулировкам «ограниченно пригоден», «не пригоден» и «полностью пригоден». По его словам, из-за коррупции происходят случаи с выдачей справок, которые не соответствуют действительности.

За неделю до этого, 3 сентября, стало известно, что минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Пригодными к военной службе будут признавать всех по спорным статьям. Упразднены статьи расписания болезней, в которых были исключения из этого правила.

Еще в конце июня на Украине расширили список граждан, подлежащих мобилизации. Данный закон легализовал мобилизацию граждан, чьи жена, муж или родители имеют первую или вторую группу инвалидности, если у тех есть другие трудоспособные родственники.

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