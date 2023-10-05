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В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля

Myśl Polska: Запад превратит Украину в выжженную землю при потере контроля
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Фото: Соцсети
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Если страны Запада потеряют контроль над Киевом, то они могут превратить Украину в выжженную землю. Об этом 4 октября заявил обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на её территории даже выжженной земли», — считает он.

По словам Ренкаса, Запад пугает Украину голодом и противостоянием с Россией, при этом пытаясь скрыть свои корыстные намерения, обрекающие страну на полное опустынивание. Обозреватель добавил, что «зерновой шантаж», которым пытаются разжалобить западную общественность, нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении вооруженного конфликта лиц.

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Ранее, 4 октября, экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что США и Европа проявляют признаки, которые свидетельствуют об их усталости от конфликта на Украине. Он указал на быструю смену политической волны, когда конгресс Соединенных Штатов принял временный бюджет для финансирования правительства еще на 45 дней без помощи украинской стороне.

Вместе с тем американский обозреватель Стивен Коллинсон сообщил 2 октября, что Украина столкнулась с неожиданной серией мощных ударов со стороны западных союзников. По его словам, первый серьезный удар Киев получил от Вашингтона, когда республиканцы в конгрессе США добились того, чтобы в законопроекте о госрасходах не было пункта о выделении $6 млрд Украине. Следующая оплеуха прилетела Киеву, по словам журналиста, из Братиславы, где партия бывшего пророссийского премьер-министра Роберта Фицо победила на парламентских выборах.

До этого, 23 сентября, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру рассказал, что Украина становится менее интересной для США в связи с потерей Киевом территорий, необходимых Вашингтону для доступа к промышленной базе и природным ресурсам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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