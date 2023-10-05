В российских школах выявили нехватку математиков и физиков

Около 40% российских школ имеют открытые вакансии педагогов, сообщили «Известиям» в общественном движении «Народный фронт». Это следует из собственного мониторинга организации и опроса, проведенного экспертами направления «Народный фронт. Аналитика» среди руководителей образовательных учреждений.

«Наиболее востребованными являются учителя математики (об этом сообщили 43,8% директоров школ) и физики (сообщили 22,4% директоров школ)», — говорится в результатах мониторинга.

Эксперт «Народного фронта» Дмитрий Цвич заявил «Известиям» о том, что исследования Народного фронта пока показывают: в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем».

«Нужны срочные меры по увеличению числа учителей математики и физики», — сказал он.

В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» заявили, что «формирующийся кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать вакансии». Так, отметили там, в государственные педвузы подано 385 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 33% выше показателя прошлого года.

Всего же по итогам приемной кампании 2023 года на педагогические программы (бакалавриат, специалитет, магистратура) было подано более 900 тыс. заявлений.

«Уровень трудоустройства выпускников педагогических программ стабилен и составил в 2022 году 79%. Доля трудоустроившихся «целевиков» выше — 89%», — сообщили в министерстве.

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, число вакансий для учителей в этом году по сравнению с прошлым увеличилось: для школ на 8%, для колледжей — на 41%. А пресс-служба платформы «Авито Работа» сообщила «Известиям», что в III квартале 2023 года количество вакансий для учителей увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованными оказались учителя в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске.

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Формульное безобразие: в школах не хватает физиков и математиков