Шеф-редактор «Букмейта» Мильчин назвал претендентов на Нобелевку по литературе

Лауреата Нобелевской премии по литературе за 2023 год назовут 5 октября. У букмекеров лидирует норвежский драматург Юн Фоссе, но среди кандидатов фигурируют также китаянка Цань Сюэ и сириец Адонис. Шеф-редактор «Букмейта» Константин Мильчин предположил, кто может получить в этом году самую известную награду книжного мира и почему прогноз, в том числе его, скорее всего, не оправдается.

Литературный критик отметил, что в прошлом году Нобелевку получила француженка Анни Эрно — значит, в этом году почти наверняка это будет не женщина и не Франция. При этом Мильчин назвал несколько интересных кандидатур: норвежский драматург Юн Фоссе, прозаик из Австралии Джеральд Марнейн, китайская фантастка-постмодернистка Цань Сюэ, вечный претендент из Кении Нгуги ва Тхионго, румынский поэт Мирча Кэртэреску.

«В пользу каждого можно найти свои логичные аргументы: скандинавы и конкретно норвежцы, а еще драматурги давно ничего не получали; австралийская литература получала за всю историю премии Нобелевку всего один раз; давно пора наградить китайскую фантастику, которая сейчас на подъеме (но не Лю Цысиню же давать, у него и так всё хорошо); Африка премией недолюблена; Румынию не награждали никогда», — привел аргументы шеф-редактор «Букмейта».

Мильчин рассказал, как букмекеры оценивают риски и выдают свой рейтинг. Обычно в нем на первых позициях всегда находится Харуки Мураками. Он входит во все топы из года в год, и награду всякий раз получает кто-то другой. Сейчас Мураками расположился в районе одиннадцатого-двенадцатого места, его шансы ниже, чем у израильского прозаика Давида Гроссмана.

«По сути, главная задача Нобелевской премии — указать на определенную литературную школу, национальную литературу, тип литературной карьеры или разновидность творчества. Наградить знаковую фигуру и тем самым приободрить всех остальных, кто работает с тем же языком и с тем же жанром», — отметил он.

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