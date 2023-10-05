Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

Сенаторы предлагают закрепить требование о маркировке бутылок идентификатором завода-изготовителя, а также ввести ответственность за отсутствие такого знака. Об этом говорится в проекте рекомендаций по итогам прошедших 3 октября в Совете Федерации парламентских слушаний по теме бюджета на ближайшую трехлетку. Документ есть у «Известий».

Проект рекомендации принят сенаторами за основу, в скором времени он будет официально направлен в правительство. Предложение обязать заводы клеймить стеклотару предполагает, что таким образом получится легализовать цикл от производства бутылки до потребления алкоголя покупателем.

В начале 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает заводы клеймить всю стеклотару, производимую в РФ. Документ предполагает, что информация о таком обозначении будет вноситься в федеральный реестр, который позволит определить изготовителя бутылки. На данный момент проект так и не был рассмотрен во втором чтении. Он включен в примерную программу работы нижней палаты парламента на декабрь 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас производители стеклянной потребительской тары не имеют стимула наносить на бутылки маркировку, которая позволяла бы их идентифицировать. Более того, в действующем законодательстве нет ответственности за изготовление тары для нелегальных производителей спиртного.

В профильном думском комитете по экономической политике уточнили, что законопроект не выносится на второе чтение из-за «системных замечаний» со стороны правительства и государственно-правового управления президента РФ (ГПУ).

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Карта тары: клеймо на стеклянных бутылках хотят сделать обязательным