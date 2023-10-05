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Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн

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Фото: Commons.wikimedia.org/Mark Holloway
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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Испании модернизированных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $2,8 млн. Об этом в среду, 4 октября, сообщили на сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Испании модернизированных огневых подразделений Patriot Configuration-3+ и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $2,8 млн», — говорится в заявлении.

Предполагаемая продажа данного военного оборудования улучшит возможности противоракетной обороны Испании, которая является союзником США и НАТО, а значит, поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, отметили в ведомстве.

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Ранее, 11 сентября, Госдеп одобрил продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму $4 млрд. В ходе модернизации своей системы противовоздушной обороны Польша, являясь союзником США по НАТО, запросила закупку второй фазы двухэтапной программы для системы управления Patriot Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами.

До этого, 1 сентября, Госдеп США принял решение об одобрении возможной продажи Болгарии бронемашин Stryker и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью $1,5 млрд. Болгария запросила у Вашингтона возможность закупки 183 военных машин, а также сопутствующее оборудование, транспортную и техническую поддержку.

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