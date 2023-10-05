Около 10 тыс. абхазов вернулись на родину в рамках программы репатриации
За 30 лет в Абхазию репатриировались около 10 тыс. человек, рассказал в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.
«В течение всего периода работы программы около 10 тыс. репатриантов воспользовались такой возможностью. В последнее время, во время боевых действий в Сирии, около 500 человек нам удалось вывезти в Абхазию, и мы тратим по нашим меркам существенные средства на то, чтобы их интегрировать в новые условия. Создан специальный курс по изучению абхазского языка, многие из них уже имеют работу, многим выделили земельные участки, для многих были построены многоквартирные дома, и этот процесс по сей день продолжается», — подчеркнул Бжания.
Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации создан в 1993 году, его цель — укрепление и развитие отношений республики и абхазской диаспоры за рубежом.
В его задачи входит помощь репатриантам в период адаптации, а также создание условий для включения абхазов, желающих вернуться на историческую родину, в структуру общества в Республике Абхазия.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Аслана Бжании «Известиям»:
«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»