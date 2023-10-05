В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
В 2024 году маршрут поезда «Ласточка» в Абхазию, который сегодня следует до Гагры, будет продлен до столицы республики города Сухум, заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.
«Чтобы создать наиболее комфортные условия для наших туристов, а мы заинтересованы в том, чтобы их количество возросло, мы запустили электропоезд «Ласточка», поезд пришел в Гагру. В будущем году он к нам до Сухума будет приходить», — сказал Бжания.
Также он заявил о совместных с Россией проектах по расширению пограничного пункта пропуска «Псоу», который, по его словам, в летние месяцы работает в режиме, не предусмотренном проектными расчетами.
Ранее стало известно о планах в 2025 году начать реконструкцию пункта пропуска. Соответствующее поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин. По словам Бжании, реализация этого проекта может занять от трех до пяти лет.
Летом 2023 года очевидцы сообщали о больших пробках на КПП между Россией и Абхазией: количество туристов в семь раз превышало пропускную способность российско-абхазской границы.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Аслана Бжании «Известиям»:
«Участие в Союзном государстве отвечает интересам Абхазии»