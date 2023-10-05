Три автомобиля столкнулись на МКАД
В Москве на 108-м км МКАД столкнулись три автомобиля. Об этом в среду, 4 октября, сообщает столичный дептранс в Telegarm-канале.
«На внешней стороне 108-го км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, один человек пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее, 30 сентября, в результате массового ДТП на 36-м км МКАД пострадал один человек. При аварии столкнулись четыре машины. Из-за случившегося движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по трем полосам из шести.