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Блинкен пошутил о «русских друзьях» во время тестовой тревоги в Техасе

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Фото: AP Photo/Eric Gay
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Техасском университете в Остине 4 октября, когда раздался тестовый сигнал тревоги, заявил, что это могут быть «русские друзья». Трансляция встречи опубликована на YouTube-канале Госдепа.

Он говорил о поддержке Украины, когда вдруг его речь прервали громкие звуковые сигналы оповещений о тревоге, которые поступили одновременно на телефоны всех присутствующих в зале.

«Возможно, нас прервали русские друзья», — пошутил Блинкен.

Оказалось, это была тестовая тревога, которую провело в 14:20 по местному времени (21:20 мск) министерство по чрезвычайным ситуациям США. Блинкен потом добавил, что рад знать, что национальная система оповещений работает.

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Схожая проверка систем оповещения населения прошла в этот же день, 4 октября, и в России. О проведении мероприятий днем ранее предупредило МЧС. В ведомстве подчеркнули, что сигнал подается для оповещения населения с целью привлечения внимания.

Эфир общероссийских теле- и радиоканалов был замещен «информацией по безопасности». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проведение проверок систем оповещения населения по всей России необходимо.

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