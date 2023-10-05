Нобелевскую премию по химии вручили за синтез квантовых точек

Нобелевскую премию по химии в 2023 году получили за открытие и синтез квантовых точек — полупроводниковых наночастиц — Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Нобелевский комитет на своем сайте.

«Квантовые точки приносят человечеству величайшую пользу. Исследователи полагают, что в будущем они смогут внести свой вклад в создание гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи — и мы только начали изучать потенциал этих крошечных частиц», — говорится в пресс-релизе комитета.

В начале 1980-х годов Алексею Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Несколько лет спустя Луис Брюс стал первым ученым в мире, доказавшим размерно-зависимые квантовые эффекты в частицах, свободно плавающих в жидкости, а в 1993 году Мунги Бавенди совершил революцию в химическом производстве квантовых точек, в результате чего появились почти идеальные частицы.

Алексей Екимов — ученый российского происхождения. В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1989 году защитил диссертацию на степень доктора физико-математических наук по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах», с 1999 года живет и работает в США.

Мунги Бавенди — французский химик, профессор Массачусетского технологического института. Луис Брюс — американский физик, в Колумбийском университете работает с 1996 года.

3 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о присуждении Нобелевской премии 2023 года по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. Как отмечается, физики получили премию за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

Доктор физико-математических наук и профессор МГУ имени M.В. Ломоносова Андрей Савельев-Трофимов в беседе с «Известиями» заявил, что присуждение нобелевской премии по физике за изучение электронов и природы света может иметь интересные последствия для микроэлектроники. Например, благодаря этому открытию можно будет посмотреть на движение электронов, изменение конфигурации в атомах, полупроводниках рассказал ученый.