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В столице прошел первый фестиваль «Усадьбы Москвы»

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Порядка 190 тыс. человек посетили фестиваль «Усадьбы Москвы», который впервые прошел в столице. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятия фестиваля проходили на 15 исторических площадках города с 1 июля по 30 сентября.

«В рамках фестиваля организовали больше 340 событий — мастер-классов, спектаклей, литературных чтений и лекций. Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления. Для зрителей подготовили десять сюжетов, в которых рассказывалось об известных исторических личностях, например о Петре I», — отметила Сергунина.

Она добавила, что востребованы были и тематические пикники, которые провели в усадьбах Кусково, Измайлово, Кузьминки, Покровское-Глебово-Стрешнево, музее-заповеднике «Коломенское». Их участникам рассказывали, в том числе о соблюдении этикета во время трапез. Также затрагивалась тема гастрономии в изобразительном искусстве и литературе. На лекциях говорили об истории и архитектуре и обсуждали произведения Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Бориса Пастернака.

Кроме того, гости фестиваля могли посетить концерты и принять участие в мастер-классах, во время которых их учили делать плетеные украшения и бутоньерки из живых цветов.

Отмечается, что Москва — один из мировых лидеров по количеству исторических усадеб. За последние 12 лет было отреставрировано свыше 60 таких ансамблей, среди которых — Остафьево, Старо-Никольское, усадьба Андрея Сытина в Тверском районе.

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