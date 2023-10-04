На Сунака заявили в полицию после его слов о сепаратизме в Шотландии
Политическая партия из Шотландии Alba обратилась в полицию с обвинением в отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом в среду, 4 октября, сообщает газета Evening Standard.
Сунак присутствовал на ежегодном съезде правящей Консервативной партии. В ходе выступления он заявил, что «силы сепаратизма в Шотландии отступают». Представители партии Alba посчитали, что его слова являются неуважением к судебным обвинениям, поскольку они прозвучали на фоне текущего полицейского расследования дела о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП).
«Премьер-министр комментирует и делает предположения по поводу расследования, проводимого полицией Шотландии. Это слишком важный вопрос, чтобы допустить вмешательство премьер-министра в этот акт, когда многие люди ждут фактов расследования полиции Шотландии», — заявил генеральный секретарь Alba Крис Макелени.
В конце мая первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что Великобритания может разделиться на части из-за неолиберальной политики федеральных властей на протяжении десятилетий.