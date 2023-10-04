Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
Сюжет:

Блинкен заявил об изучении опций использования замороженных активов РФ для Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США оценивают варианты использования для помощи Украине $300 млрд замороженных активов России, большая часть которых находится в Европе. Об этом 4 октября сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы изучаем, какие юридические полномочия у нас и у европейцев могут быть, чтобы использовать эти активы для Украины», — заявил он в ходе выступления в Техасе.

По мнению госсекретаря, «россияне должны заплатить» за восстановление Украины. Использование замороженных активов РФ он назвал одним из возможных способов для достижения этой цели.

Первые разморозки: Минфин ждет разблокировки активов россиян на 100 млрд в 2023-м
Как этот процесс может проходить и что потребуется изменить в законодательстве

Ранее 4 октября президент России Владимир Путин заявил, что люди, принимающие решения о присвоении чужих активов и аресте счетов, не отличаются большим умом и действуют себе во вред.

В понедельник, 2 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз создать юридическую основу для передачи арестованных российских активов Киеву.

27 сентября спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что российские активы, замороженные странами Запада после начала специальной военной операции России на Украине, необходимо использовать для восстановления Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023