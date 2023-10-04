Блинкен заявил об изучении опций использования замороженных активов РФ для Украины
США оценивают варианты использования для помощи Украине $300 млрд замороженных активов России, большая часть которых находится в Европе. Об этом 4 октября сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы изучаем, какие юридические полномочия у нас и у европейцев могут быть, чтобы использовать эти активы для Украины», — заявил он в ходе выступления в Техасе.
По мнению госсекретаря, «россияне должны заплатить» за восстановление Украины. Использование замороженных активов РФ он назвал одним из возможных способов для достижения этой цели.
Ранее 4 октября президент России Владимир Путин заявил, что люди, принимающие решения о присвоении чужих активов и аресте счетов, не отличаются большим умом и действуют себе во вред.
В понедельник, 2 октября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз создать юридическую основу для передачи арестованных российских активов Киеву.
27 сентября спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что российские активы, замороженные странами Запада после начала специальной военной операции России на Украине, необходимо использовать для восстановления Украины.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.