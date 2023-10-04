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В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
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В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА

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Фото: Global Look Press/IMAGO/ULMER
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Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев выразил мнение, что не исключает допуск российских сборных к турнирам под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом он заявил журналистам в среду, 4 октября.

«ФИФА, судя по всем действиям, принимает последовательные решения вслед за УЕФА… Да, пока это касается юношей и с определенными ограничениями. Но давайте посмотрим на практике, как это у них будет получаться», — сказал Свищев.

Так, он указал, что, если с юниорами ситуация покажет положительный эффект, взрослые сборные также смогут вернуться к соревнованиям.

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4 октября стало известно, что ФИФА сохранила в силе решение об отстранении российских команд и клубов от турниров под своей эгидой.

Однако федерация допустила юношеские сборные из РФ в возрасте до 17 лет до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Они будут выступать под названием «Российский футбольный союз», без национального флага, государственного гимна и экипировки в национальных цветах.

До этого, 29 сентября, генассамблея Международного паралимпийского комитета разрешила допустить россиян к участию в Паралимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе.

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) снял введенные ранее ограничения и рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса.

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