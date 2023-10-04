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Посол РФ заявил о требованиях канадцев властям убрать нацистские памятники

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Фото: Global Look Press/Spencer Colby
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Жители Канады пишут письма с жалобами в российское посольство, чтобы убрать памятники нацистам, но канадские власти продолжают молчать, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов 4 октября в эфире Первого канала.

«Канадцы, у которых отцы и деды воевали во Второй мировой войне за освобождение Европы вместе с нами, были нашими союзниками, которые участвовали в северных конвоях в Мурманске, они пишут нам в посольство письма возмущения. Говорят: мы знаем правду, мы помним, мы осуждаем такие вещи, как чествование (украинского эсэсовца Ярослава. — «Известия») Хунки, мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями», — сказал Степанов.

Многие мемориалы находятся в частном владении, отметил посол.

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Власти страны угодили в грандиозный скандал

30 сентября стало известно, что украинский националист, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галичина», 98-летний Ярослав Хунка (Гунько) скрывается вместе с семьей после скандала в канадском парламенте.

Ранее, 23 сентября, 98-летнего Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», пригласили на заседание парламента Канады, на которое также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с другими присутствовавшими аплодировал бывшему бойцу. Затем выяснилось, что Хунка состоял в дивизии СС.

На следующий день спикер канадского парламента Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку. Извинения также принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 2 октября, на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал жалкими попытки Трюдо оправдаться за чествование нациста.

В тот же день зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» заявил, что после чествования участника дивизии СС «Галиция» власти Канады должны извиниться перед Россией, а также перед всеми странами, пострадавшими от действий фашистов.

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